Une belle fête de la gymnastique à Courroux

Le championnat jurassien de gymnastique a accueilli plus de 90 athlètes hier à Courroux. En double, Jade et Noémie Augsburger de Créa'Move Delémont ont remporté la compétition. Elles ont obtenu la plus haute note de la journée avec un 9.70 grâce à leur production avec ballons. Les deux gymnastes ont même été sélectionnées pour la finale des championnats suisses. Elles se sont imposées devant Sofia Fleury et Mélissa Marti de la FSG Courroux-Courcelon. Léane Jolissaint et Mélanie Petermann qui évoluent également avec Créa'Move Delémont ont pris la 3e place.

En individuel, c’est l’athlète de la FSG Courroux-Courcelon, Sofia Fleury qui s’est imposée à domicile. Elle a réalisé la meilleure performance de la journée en individuel avec une note de 9,62 grâce à sa prestation avec le ballon. Un résultat qui lui permet également de prendre part à la finale des championnats suisses en septembre prochain. Elle a devancé Mélanie Petermann de Créa'Move Delémont et Ivana Mangia du Sport-Gym Courtételle.

La présidente du comité d’organisation Doris Bürki indique avoir vécu « une magnifique journée de compétition samedi à Courroux. Les productions étaient très variées, et nous avons pu assister à plusieurs prestations de grande qualité ». Tous les résultats du championnat jurassien de gymnastique sont à retrouver ici. /fwo