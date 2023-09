Une nouvelle victoire en équipe pour Matias Moreno Domont

Matias Moreno Domont décroche une victoire en équipe. Le karatéka jurassien a remporté ce week-end une 2e victoire lors de la Swiss League Karaté du Landeron, dans le canton de Neuchâtel. En Team Kata accompagné du Fribourgeois Julien Codes et du Biennois Léandro Petrone, le trio était déjà monté sur la plus haute marche du podium dans cette compétition en juin dernier. Matias Moreno Domont et ses coéquipiers seront sur le front le week-end prochain lors de l’open international de Bâle et le week-end suivant pour la série A de Chypre où le Jurassien sera présent en individuel et en équipe. /comm-fwo