La FSG Alle promue en LNB

La FSG Alle fait désormais partie du cercle des 16 meilleurs clubs d’athlétisme du pays. Les Ajoulots ont gagné le championnat de Suisse interclubs de Ligue nationale C samedi à Riehen et sont ainsi promus en LNB. Les athlètes de l’entraîneur Sébastien Witschi ont remporté ce concours multiple par équipes avec 298,5 points au travers des 12 disciplines au programme. Ils ont devancé le LG Oberthurgau avec 264,5 points et le LC Frauenfeld avec 199 points. Autre club jurassien engagé, la FSG Bassecourt s’est classée 4e en comptabilisant 186,5 points.

Côté féminin, la FSG Bassecourt a terminé 2e de l’épreuve en Ligue Promotion A, avec 8 points de moins que le TV Riehen. La FSG Alle complète le podium avec 109 points. Les résultats en détails ici. /emu