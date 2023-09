Les favoris couronnés sur Moutier-Graitery

On prend les mêmes et on recommence sur Moutier-Graitery. Les favoris Romane Gauthier et Philippe Beuret ont remporté la « Course des Puissants » samedi. La Franc-Montagnarde a bouclé les 10 km pour 1'001 m de dénivelé positif en 1h00’40’’ à l’occasion de la 3e édition de la course à pied. Elle s’est approchée à 5’’ du record détenu par la Franc-Montagnarde Odile Spycher. Au sommet, Romane Gauthier a devancé les Vadaises Léna Beyeler de 4’21’’ et Méline Lovis de 8’48’’.

Chez les hommes, la victoire est revenue à l’Ajoulot Philippe Beuret au Graitery. Il a terminé la course en 58’20’’. Colin Lachat de Montsevelier a pris la 2e place à 1’ de l’athlète de Porrentruy. Le Neuchâtelois Jonas Gauthier est monté sur la 3e marche du podium avec 1’28’’ de retard.

Tous les résultats sont à retrouver ici. /fwo