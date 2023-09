Tristan Blanchard reste maître du trail du Jura bernois

Tristan Blanchard s'est imposé sur le trail du Jura bernois pour la 4e fois en 4 participations. Le Biennois a bouclé les 64 km pour 3'290 m de dénivelé positif de cette course à pied en 5h57’10’’ samedi à Tramelan. Il a devancé de 19’07’’ le Bernois Christian Leu et de 24’11’’ le Neuchâtelois Christophe Nonorgue. Tristan Blanchard a ainsi amélioré son temps de presque 28’ par rapport à l’année dernière. Deux choses permettent d’explique cette amélioration : « On va un peu plus vite, c’est la 1re explication. La 2e c’est que l’année passée, j’avais fait un petit détour d’une dizaine de minutes sans m’en apercevoir ». L’athlète Seelandais a fait la différence dès le début de la course et s’est vite retrouvé seul aux avant-postes : « Je suis connu dans le trail pour partir assez vite. J’aime bien me faire mon rythme et c’est ma stratégie ».