Morgane Crausaz brille sur Morat-Fribourg

Morgane Crausaz s’illustre sur Morat-Fribourg. La Vadaise a pris la 8e place de la course à pied de 17.7 km reliant les deux villes fribourgeoises. L’athlète de Courfaivre a bouclé le tracé en 1h07’16’’. Ce temps lui permet de finir 5e meilleure Suissesse de la célèbre course. Elle termine à 6’32’’ de la vainqueure l’Ethiopienne Arado Gulume Tekle. Le podium est complété par les Kényanes Lydia Korir et Hilda Kiptum. Une autre Jurassienne s’est mise en avant. L’athlète de Vicques Dolce Kirène a terminé au 20e rang. Elle a couru en 1h10’46’’.

Un titre chez les juniors

La Jurassienne Sofia Chételat a gagné Morat-Fribourg chez les juniors sur 8.87 km. L’athlète de la FSG Bassecourt a terminé la course en 33’53’’. Elle devance de 2’34’’ la Fribourgeoise Sarah Bugnon et de 3’46’’ la Bernoise Anaïs Buri. /fwo