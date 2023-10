Le retour de King of the Ring

King of the Ring remet les gants 4 ans après sa dernière mouture. Le meeting de kick-boxing va reprendre vie ce samedi avec une 12e édition qui propose 12 combats au Tennis Couvert d’Ajoie à Porrentruy. La pandémie ne semble pas avoir eu d’effet négatif sur l’événement. « D’après les préventes, ça va être une belle édition, une très belle édition même », se réjouit Farid Remini. Le responsable de l’organisation attend 1'500 spectateurs. Le public aura droit à davantage de combats qu’à l’accoutumée cette année avec 12 duels contre 10 habituellement. « On s’est rendu à des meetings à l’étranger et on a vu que les jeunes locaux faisaient des combats d’encadrement avant la soirée officielle. J’ai trouvé que c’était une très bonne idée », détaille l’ancien boxeur. Les amateurs seront largement à l’honneur avec deux tiers des affiches qui leur sont réservés. « Je me suis aperçu qu’ils se donnent souvent beaucoup plus que les professionnels. Ça permet de donner la chance aux boxeurs jurassiens », souffle encore le policier bruntrutain.