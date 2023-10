Un Neuchâtelois a été le plus endurant sur la Swiss Backyard Ultra à Prêles

Christophe Nonorgue a été le dernier en piste à la Swiss Backyard Ultra à Prêles. Le Neuchâtelois a remporté la 2e édition de cette course à pied dimanche. Il a parcouru 26 tours de 6,7 km, soit un total de 174,2 km. Le Vaudois François Gervaix et l’Ajoulot Matthieu Borruat se sont arrêtés après 25h d’effort, soit 167,5 km. Les 60 participants au départ devaient effectuer chaque boucle, qui comportait 65 m de dénivelé positif, en moins d’une heure, au risque d’être éliminé. Le record établi l’année passée par le Jurassien Jean-Louis Juillerat en 28h, soit 187,6 km, a donc tenu. « Tout s’est bien passé, il y avait une super ambiance. Ils étaient encore 9 en lice à minuit, puis ça s’est gentiment écrémé en raison de la fatigue et des douleurs musculaires. Nous ne sommes pas déçus que le record n'ait pas été battu, ça fait partie du concept », nous a confié Hervé Solignac, l’un des organisateurs de cette Swiss Backyard Ultra qui avait donné le coup d’envoi de l’épreuve à 8h samedi à Prêles. /emu