Mathieu Chèvre dans l’équipe suisse de l’année

Une belle reconnaissance pour Mathieu Chèvre et ses coéquipiers. Le relais U20 du 4x100m a été sacré « Équipe de l’année » samedi à Berne lors de la Swiss Athletics Night. Les fans et un jury d’experts ont récompensé le sprinter vadais de la FSG Bassecourt, ainsi que Jonathan Gou Gomez, Joël Csontos et Manuel Gerber pour le titre acquis en août dernier aux championnats d’Europe U20 à Jérusalem en Israël. Ils étaient devenus la première équipe suisse masculine de cette catégorie d’âge à remporter une médaille à ce niveau de compétition.

Parmi les autres lauréats, les spécialistes des haies Ditaji Kambundji et Jason Joseph ont été nommés « Athlètes suisses de l’année 2023 », alors qu’Audrey Werro a obtenu la distinction de « Youngster de l’année », récompensant le meilleur espoir. /comm-emu