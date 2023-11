Les Foulées de l’ARCOM, un nom plus vraiment légitime

Les Foulées de l’ARCOM ne poursuivent plus les mêmes objectifs qu’à leurs débuts. La manifestation de course à pied fête ce samedi sa 35e édition à Bassecourt, une édition qui n’a plus vraiment le même visage qu’en 1987. En effet, l’événement était au début affilié à l’Association des commerçants et artisans de Bassecourt (ARCOM) et à sa foire, alors que maintenant il est entièrement entre les mains de la FSG. La société d’athlétisme a repris la main dès que l’ARCOM a cessé ses activités en 2004. Même si l’association a repris ses fonctions avec de nouvelles personnes depuis quelques temps, aucune discussion n’a été entreprise pour retrouver un quelconque lien, selon le responsable manifestation Pierre Zingg.