Le Jura argenté aux agrès par équipes

Hors du top 10 chez les C6 et C5

Chez les C6, le Jura a pris le 12e rang de ces championnats de Suisse. Lola Schaller, Lucie Klay, Célie Fuhrimann (FSG Glovelier), Alicia Hungerbühler et Timéa Hungerbühler (FSG Courchapoix) ont réalisé 142,850 points, soit 7,875 de moins que l’équipe de Lucerne sacrée championne de Suisse. Et samedi chez les C5, les gymnastes jurassiennes ont terminé en 18e position. Estelle Chételat, Yaël Baumgartner, Alizée Spies (FSG Courchapoix), Naya Houlmann et Méline Prétot (FSG Glovelier) ont totalisé 136,200 points. Elles ont été reléguées à 13,400 points d’Appenzell. /msc