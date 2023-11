« Une année de transition » pour Quentin Juillard

Quentin Juillard repousse son retour aux affaires. Le pousseur-freineur jurassien va faire l’impasse sur les trois premières épreuves de la Coupe du monde de bobsleigh, qui commence en cette fin de semaine à Yanqing en Chine. Il n’est plus monté dans un bob depuis près d’une année après avoir subi une commotion. Et il va encore profiter de ces prochaines semaines pour renforcer sa condition physique et réviser pour les examens qu’il passera dans le cadre de sa formation dans le domaine des assurances. « La décision a été prise en collaboration avec mon pilote et la fédération. Après ma commotion, il y avait des risques au niveau de la piste, car elle est très technique. Ils ont préféré me laisser à la maison, me reposer, me préparer physiquement pour revenir au top l’année prochaine. J’ai un peu d’appréhension, mais je pense que j’ai travaillé très dur pour revenir et que c’est derrière moi, je me réjouis vraiment de remonter dans un bob », explique Quentin Juillard, qui fait partie de l’équipe du pilote grison Cédric Follador.

L’habitant de Bassecourt fera aussi l’impasse sur les manches de La Plagne et d’Innsbruck le mois prochain : « Je passe actuellement des examens qui ont lieu pendant ces dates de Coupe du monde. On est une équipe compétitive, donc j’ai aussi un remplaçant, ce qui me permet de me concentrer sur cette formation et prévoir l’avenir après le bob », poursuit Quentin Juillard.