Un Jurassien double champion de Suisse juniors de billard

Comme l’année dernière, Jonas Ugolini est revenu des finales des championnats de Suisse de billard à Vétroz dans le Valais avec quatre breloques, dont deux en or. Le jeune Jurassien de 17 ans, licencié du Romandie Pool Billard de Vétroz et donc pas en terre inconnue, a raflé les titres nationaux aux disciplines de « la 9 » et de « la 10 ». Il a également glané deux médailles de bronze à « la 8 » et « la 14/1 ». Présent dans les quatre finales juniors du week-end, Jonas Ugolini termine à la première place de la catégorie Juniors 2023. Le championnat jurassien de billard aura, lui, lieu le 10 décembre prochain à la Croisée des Loisirs à Delémont. /comm-jpi