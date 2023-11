Les judokas jurassiens diminués pour les championnats de Suisse

L’Association jurassienne de judo panse ses plaies au moment d’attaquer les championnats de Suisse. Ses fers de lance ne combattront pas à Yverdon ce week-end. Les élites Jessica Gurba, Loan Celikbilek et Bastien Beuchat doivent renoncer en raison de blessures, tout comme l’espoir Arthur Moser. Il n’y aura ainsi que huit judokas de la région sur les tatamis vaudois. Ils seront engagés dans neuf catégories, de quoi viser deux à trois médailles, selon le président de l’AJJ Dominique Berthold. Trois Jurassiens combattront chez les élites : Lara Bigler en moins de 70 kg, Eliot Domont en moins de 60 kg et Pierrik Jordan en moins de 81 kg. Ce dernier, pensionnaire du BK Porrentruy, a été repêché. Il fait figure de grand frère de la délégation cantonale du haut de ses 28 ans. « Il y a déjà une voire deux nouvelles générations qui sont arrivées », reconnaît-il. S’il avoue que « ça devient difficile de s’entraîner autant qu’il faudrait pour aller chercher des médailles face aux meilleurs du pays », il va prendre la route d’Yverdon en misant sur son expérience. « On ne part jamais en se disant que c’est impossible », lance-t-il.