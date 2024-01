Le champion du monde de trial pédale à Delémont

Une belle démonstration pour les jeunes pilotes trial delémontains. L’actuel champion du monde UCI de vélo trial Alejandro Montalvo Milla s’est rendu jeudi sur le terrain d’entraînement du VC Jurassia à Delémont en compagnie de son sponsor. L’Espagnol né en 2000 a ainsi partagé une session d’entraînement avec des jeunes du club et d’autres pilotes venus de tout le pays. La star de la discipline a même vanté les mérites du terrain d’obstacles vadais. Des étoiles plein les yeux, les jeunes ont ensuite pu prendre des photos, signer des autographes et échanger avec lui. /the