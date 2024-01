Audrey Gogniat honorée à Glovelier

Les honneurs, avant de se lancer dans une nouvelle course, effrénée, pour une qualification aux Jeux olympiques. La tireuse franc-montagnarde Audrey Gogniat a été honorée lundi soir à Glovelier chez un sponsor, le Garage du Tabeillon, pour sa saison 2023 exceptionnelle : médaille d’or par équipe aux Jeux européens, médaille d’or par équipes aux mondiaux juniors puis une 6e place en individuel aux mondiaux élites. Une moisson 2023 qui lui a valu les éloges de ses deux clubs, la Société de tir de Glovelier et la Société de tir petit calibre des Franches-Montagnes. « Je suis très touchée, ça fait chaud au cœur parce que ce n’est que du soutien. Je suis vraiment contente de ce que j’ai fait, et le but pour 2024 sera de faire encore plus », souffle Audrey Gogniat.