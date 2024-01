Une plateforme pour le sport jurassien

« Le sport ce n’est pas juste jouer, juste s’entraîner. Il y a tous les aspects de la société moderne à prendre en compte ». C’est fort de ce constat que l’Office jurassien des sports a lancé une nouvelle offre ce mercredi soir dans le canton. Il a proposé la 1re édition du forum jurassien du sport. Une vingtaine de dirigeants de clubs et d’associations y a pris part à l’auditoire du campus Strate J à Delémont. Deux conférences ont animé la soirée : « l’éthique dans le sport » par le directeur de Swiss Sport Integrity Ernst König et « le sport scolaire facultatif » par la responsable du secteur pédagogique au Service de l’enseignement Ségolène Eberlin. « L’idée est de faire une sorte de plateforme d’une communauté. On voit souvent les associations ou les clubs séparément. Là, on souhaitait les regrouper pour créer un échange. Il y a des choses qu’on sait, mais il y a aussi plein de choses qu’ils savent et ça peut permettre à tout le monde de s’améliorer pour qu’on développe le sport », explique Vincent Pilloud. Le chef de l’Office jurassien des sports s’est dit « content » des échanges. « Il y a eu des questions et les discussions se poursuivent », constate-t-il.