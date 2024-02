Quentin Juillard hors du top 10 pour son retour en Coupe du monde

Retour aux affaires en douceur pour Quentin Juillard sur le front de la Coupe du monde de bobsleigh. Pour sa première apparition de la saison, le pousseur-freineur jurassien et son pilote Cédric Follador se sont classés 11e de l’épreuve de bob à 2 de Sigulda samedi en Lettonie. L’équipage a terminé à 1’’14 des Allemands Adam Ammour et Benedikt Hertel au terme des deux manches. Les Suisses Michael Vogt et Sandro Michel ont pris la 2e place, tandis qu’un autre duo allemand, Francesco Friedrich et Matthias Sommer, complète le podium.

Malade cette semaine, Quentin Juillard n’a pas été retenu pour l’épreuve des championnats d’Europe de dimanche sur la piste lettonne. /emu