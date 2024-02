Direction la Hongrie pour Audrey Gogniat. Avant Paris ?

Audrey Gogniat met le cap sur la Hongrie. La Franc-Montagnarde dispute cette semaine à Györ les championnats d’Europe de tir à air comprimé à 10 mètres. Elle fait partie de l’équipe de Suisse féminine aux côtés de la Nidwaldienne Nina Christen et de l’Argovienne Chiara Leone.

Les Helvètes peuvent viser une médaille après une préparation qui a débuté en octobre dernier. « Il faut être confiant et croire en ce qu’on a fait jusqu’à présent. J’ai tout fait pour être bien préparée et je pense que nous pouvons gagner des médailles », nous confie Audrey Gogniat, rencontrée à l’entraînement avec le cadre national à Bienne. La Jurassienne voudra par ailleurs briller en Hongrie pour figurer dans la sélection suisse pour les Jeux olympiques de Paris cet été. « La sélection pour les JO est dans ma tête, mais j’essaie de la ranger dans un petit coin. Ce n’est pas cela qui doit déterminer ma saison. Je dois donner le meilleur de moi-même pour que ça se passe bien », affirme-t-elle.

Audrey Gogniat œuvre quotidiennement pour progresser, estimant que le niveau a augmenté. « Ça nous oblige à travailler plus et mieux », dit-elle avec détermination. Et pour ces joutes en Hongrie, la citoyenne du Noirmont a la confiance des entraîneurs nationaux. « Ils attendent de moi un bon travail. Pour l’instant, ils disent que je suis prête ! Si je devais douter, je sais qu’eux ne doutent pas », conclut Audrey Gogniat.