Un podium continental pour Audrey Gogniat !

Le bronze européen pour Audrey Gogniat. La Jurassienne de 21 ans a décroché la médaille de bronze à la carabine à air comprimé lors des championnats d'Europe à 10 m vendredi à Györ, en Hongrie. Septième de la qualification, la tireuse du Noirmont n'a pas tremblé en finale et s'est hissée sur le podium avec total de 230,3 points. Le titre est revenu à l’Allemande Anna Janssen avec 253,1 points, tandis que la Polonaise Julia Ewa Piotrowska a fini 2e avec 251,3 points. Audrey Gogniat a obtenu un nouveau résultat probant dans un grand rendez-vous. L’année passée, elle avait décroché la médaille d’or par équipes aux Jeux européens, ainsi qu’aux mondiaux juniors, avant de prendre une 6e place en individuel au championnat du monde élites. La Taignonne était la seule Suissesse en finale et a signé une performance précieuse dans l’optique de figurer dans la sélection suisse, qui compte deux places, pour les Jeux olympiques de Paris cet été. Elle disputera encore samedi la compétition par équipe aux côtés de ses compatriotes Nina Christen et Chiara Leone. /ats-emu