La Chasseralienne tombe à l’eau

La Chasseralienne n’aura pas lieu en 2024. Les organisateurs de l’épreuve de ski-alpinisme et de raquettes à neige ont annoncé samedi l’annulation de l’édition qui devait se tenir le 8 mars entre Nods et Chasseral, après déjà deux reports de date. Ils expliquent dans un communiqué que la météo ne leur permet toujours pas d'assurer la sécurité et la qualité de l'événement de manière satisfaisante. La 10e édition de la Chasseralienne est remise au 24 janvier 2025. /comm-emu