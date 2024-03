Les Ajoulots en force sur la Bruntrutaine

Jérémy Hunt et Mélissa Girardin ont été les plus rapides lors de la 5e édition de la Bruntrutaine. L’athlète de Bure a remporté cette course à pied samedi à Porrentruy en avalant les 7,5 km du parcours en 23’55’’. Il a devancé le Courtisan Michaël Morand de 24’’ et Mickael Marti de Sonceboz-Sombeval de 27’’.

Côté féminin, Mélissa Girardin a mis 28’40’’ pour effectuer les cinq boucles du tracé de cette première épreuve de la saison dans la région. La sportive d’Alle a précédé Lisa Créti de Rossemaison de 2’12’’ et Jennifer Wittmer de Courrendlin de 3’00.

Près de 160 participants se sont élancés sur la course principale. Retrouvez tous les résultats ici. /emu