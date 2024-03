Le Jura décerne ses Mérites sportifs

Deux jeunes Jurassiens confirment les espérances placées en eux. Audrey Gogniat et Jephté Vogel ont été récompensés lors des Mérites sportifs jurassiens 2023 jeudi soir à Delémont. La tireuse franc-montagnarde et le lanceur de poids ajoulot sont la sportive et le sportif de l’année. Ils avaient déjà été couronnés il y a deux ans dans la catégorie espoir féminin et masculin. La Noirmonnière de 21 ans a décroché l’an dernier l’or aux championnats du monde juniors de tir à la carabine à 50 m et aux Jeux européens juniors de tir à la carabine à 10 m. « C’est tellement de travail pour arriver là. Je suis super heureuse », sourit la membre de la société de tir des Franches-Montagnes.