Sur la voie de l’égalité sportive

L’égalité n’est pas de mise non plus au niveau de la reconnaissance, selon les deux intervenantes de la soirée. « Il y a encore des voies qui sont décotées après le passage de plusieurs filles. La communauté de grimpeurs pense tout à coup que la difficulté est moindre », avoue la Jurassienne. Timea Bacsinszky est plus empruntée pour répondre. « Dans un si petit pays, Martina Hingis a gagné 5 Grands Chelems, ensuite un certain Roger Federer a décidé d’en gagner 22, et après Stan s’est dit pourquoi pas moi aussi j’en gagne trois. Ce n’est pas qu’il y a un manque de reconnaissance, mais c’est difficile d’arriver après ces trois monuments », dit-elle tout en reconnaissant que le tennis est devenu très populaire en Suisse grâce à ces trois champions. /msc