Une retraite « bien méritée » pour Inès Meury Bertaiola

« Il est temps pour moi de prendre une retraite bien méritée ». Inès Meury Bertaiola a annoncé jeudi dans un communiqué quitter la direction de son école de danse après 45 ans. La Jurassienne a décidé de se retirer et de remettre la direction de l’Ecole de Danse Inès Meury Bertaiola (EDIMB) après de nombreuses années d’enseignement dans l’établissement de Delémont. La danseuse a créé cette école et commencé l’enseignement de la danse classique en 1979 après plusieurs années de pratiques en tant que danseuse professionnelle. Inès Meury Bertaiola a également fondé la formation Sports-Arts-Etudes en 2000 afin « d’emmener de nombreux élèves au niveau préprofessionnel et professionnel ».



Une succession à l'interne



Elle annonce céder sa place et remettre son école de danse avec « beaucoup d’émotions » à Benoit Favre. Ce danseur et chorégraphe professionnel prendra les rênes de l’école de danse delémontaine dès le moins d’août 2024. Il enseigne à l’EDIMB depuis 2023. Inès Meury Bertaiola indique que « ses compétences professionnelles et son sérieux vont faire perdurer la tradition et la formation de la danse dans le Jura ». Elle ajoute également que toutes les disciplines et la formation Sports-Arts-Etudes y seront enseignées. /comm-fwo