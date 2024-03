L’heure du jugement pour 500 gymnastes

Être scruté par cinq expertes à de quoi impressionner certaines gymnastes. Chiara, 8 ans et membre de la Fémina Vicques, en fait partie. « J’ai envie d’être sur le podium et pas dernière », justifie-t-elle. Pour sa coéquipière Célia, 9 ans, il n’y a pas de raison d’avoir peur. « C’est un championnat donc les juges regardent comment on fait, relativise-t-elle. On se concentre sur la chorégraphie et on sourit », poursuit la jeune gymnaste. Cette décontraction n’est pas due au hasard. Un travail de dédramatisation est réalisé par la société vadaise. « On explique que si elles loupent un exercice elles ne perdront que très peu de points et que le but est d’accomplir la chorégraphie avec le sourire », relève la monitrice Léonie Maître.

