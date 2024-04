Une danseuse jurassienne à The Voice Belgique

Un combat quotidien



Toutefois, l’artiste est consciente que percer dans cet univers ne sera pas une mince affaire. « Du matin au soir, je danse, je vais chercher le travail, car personne ne vient à nous. C’est ça qui est le plus difficile. Il faut toujours chercher, se donner, être présente », explique-t-elle. Toutefois, la passionnée relativise : « Cela fait deux ans que je n’ai pas l’impression de travailler ». Et si au début, Léa Jeambrun est passée par certains contrats qui ne la passionnaient pas forcément, elle est fière du chemin parcouru. « Avant, la danse, c’était une passion pour me changer les idées et à présent, ça fait entièrement partie de ma vie », assure-t-elle. Le travail commence d’ailleurs par porter ses fruits. En plus de The Voice Belgique, Léa Jeambrun a notamment eu l’occasion de s’illustrer durant le spectacle « Tarzan » qui a été tourné dans toute la Belgique francophone. Elle a également eu l’occasion d’exprimer son talent sur la scène de Tomorrowland, l’un des plus grands festivals de musique électronique au monde.