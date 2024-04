Le Jura représenté avec l’équipe de Suisse féminine de rugby

Un défi de taille

Si l’opportunité était belle, elle a aussi été « très stressante », explique Adeline Montavon. « J’avoue que je ne pensais jamais arriver à un tel niveau. Quand j’ai commencé le rugby il y a cinq ans, je n’ai jamais pensé que je pourrais porter les couleurs de la Suisse, donc c’était vraiment un gros challenge », raconte-t-elle. L’habitante de Sceut a vécu une très belle expérience, notamment au niveau de l’encadrement, même si elle ne cache pas qu’il y a encore du travail de son côté. « C’est impressionnant la vitesse du jeu. Je pensais avoir un niveau correct et être assez rapide, mais on se rend compte en jouant avec les meilleures de Suisse, que ce n’est pas le même niveau de base. J’ai donc appris beaucoup de choses. Il n’y a plus qu’à crocher maintenant », sourit-elle.