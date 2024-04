La Spartacus Race Jura va mélanger endurance et force à Porrentruy

Il s’agit de la première épreuve de ce type dans le Jura et le public a répondu présent. Les deux organisateurs ont rapidement atteint leur objectif de 200 participants, avant de fermer les inscriptions une fois la barre des 360 personnes franchie. Aux vues du succès rencontré, il devrait y avoir une 2e édition l’année prochaine. « C’est un peu une année test, on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. En étant que deux pour monter une course et faire tout le travail, c’est compliqué, en sachant que nous avons les études à côté. On aimerait agrandir le comité pour avoir de nouvelles personnes et de nouvelles idées. On pourrait aussi faire des tracés plus relevés au niveau des kilomètres et des obstacles », conclut Lara Atienza.

Retrouvez davantage d’informations sur la Spartacus Race Jura ici. /emu