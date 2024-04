Le catch fait son retour dans le Jura

Si cet évènement n’a plus eu lieu depuis 2016, ce n’est pas à cause d’un manque de motivation. « Un show est le sommet pour un catcheur », explique Luca Mischler. Toutefois, ce sport a subi de plein fouet les effets de la pandémie de coronavirus. « Si on ne peut pas se toucher, on ne peut pas catcher en télétravail et on a donc arrêté les entrainements durant de longs mois. Beaucoup de gens ont ainsi trouvé d’autres sports », raconte l’organisateur. Il a donc fallu tout reconstruire ce qui a été fait jusqu’en 2016. « On voulait surtout présenter ce qui se fait de mieux, c’est pourquoi on a pris le temps de revenir, selon Luca Mischler qui est convaincu que son sport peut attirer du monde. Qu’on aime le sport, le spectacle ou le cinéma, le catch est un mélange de tout ça et quand on en voit en live, c’est un show et pas seulement un combat de gros lards ».