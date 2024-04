La Spartacus Race a couronné ses premiers champions

Les courageux ont bravé le froid et les obstacles à Porrentruy. La 1re Spartacus Race a eu lieu samedi dans la cité bruntrutaine. Cette course à pied ressemblait à un parcours du combattant avec des obstacles à franchir sur deux tracés proposés sur les hauteurs de la ville ajoulote. Cette épreuve organisée par les étudiants Lara Atienza et Nathan Loehlé dans le cadre d’un projet pratique pour l’École de commerce était la première de ce type dans le Jura. Sur le parcours de la « Tour Réfouss » long de 6km et qui comprenait 12 obstacles, c’est Samuel Egger de Moutier qui s’est imposé en 21’48’’. Il a devancé le local de l’épreuve Gilles Braichet de 1’45’’ et Cyril Choffat de Soubey de 2'27’’. Chez les dames, c’est l’athlète du Noirmont Séverine Bolzli qui a dompté l’épreuve en 30’25’’ à 1’48’’ de Fiona Ribeaud de Courgenay. Linsey Jeambrun de Courtételle a pris la 3e place à 2’31’’ de la tête.







Une victoire française sur le petit parcours

Regis Batalla a bouclé le parcours de 3km pour 7 obstacles de la « Tour du Coq » en 18’52’’. Il a terminé à 28’’ du Bernois Miroslaw Doupali et à 38’’ du Vaudois David Messerli. La Neuchâtelois Lorie Piñero a remporté la victoire en 17’22’’ chez les dames sur ce tracé. Elle a battu Luisa Chételat de Vicques de 48’’ et Agathe Saeckinger de Charmoille de 1’28’’.

Tous les résultats sont à découvrir ici. /fwo