Courchapoix veut briller à la grand-messe de la gymnastique jurassienne

Le grand rendez-vous des gymnastes de la région se tient ce week-end. Le championnat jurassien aux agrès aura lieu samedi et dimanche à La Blancherie à Delémont. La manifestation organisée par la Fémina-Sport Glovelier rassemblera plus de 220 gymnastes du canton et 200 invités. Le GS Courchapoix aura son mot à dire dans les différentes catégories. L’année passée, ses athlètes avaient ramené 14 médailles, dont 5 titres de champions jurassiens. L’entraîneure des grandes catégories du groupe sportif du Val Terbi Carole Oulevay explique ce qui fait le succès de son groupe : « Ce qui nous réussit bien, c’est de miser sur une continuité avec des bases solides » et « l’apport technique que j’ai pu leur insuffler grâce à mon expérience de juge dans les grandes catégories ». Elle ajoute un ingrédient : « Le plaisir, c’est la condition pour la performance et pas l’inverse ».