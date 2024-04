La relation entre athlète et entraîneur au centre d’une conférence

L’entraîneur et l’athlète, c’est une relation complexe qui va bien au-delà du sport. Cette collaboration figure au centre d’une conférence ce jeudi à 20h au Collège, à Delémont. Celle-ci sera présentée par Malik Fatnassi, un Jurassien d’origine qui dispose d’un brevet fédéral d’entraîneur pour le sport d’élite. Même si la relation entre ces deux personnages doit se baser sur le sport, l’entraîneur doit prendre en compte l’environnement dans lequel évolue son protégé : « On se focalise sur la planification (ndlr : sportive) mise en place (…) mais si on s’intéresse aussi à ce qui se passe dans la vie de l’athlète, on se rend compte que ce qu’on avait prévu n’est pas adapté », souligne Malik Fatnassi. Le Jurassien ajoute encore que des contacts sont importants pour connaître les sensations de l’athlète, sa forme ou encore ses états d’âme. « On doit se sentir proche du sportif », conclut-il, alors qu'il était l'invité de La Matinale ce jeudi. /mle