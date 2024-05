Le sponsoring, un défi pour les évènements comme la PoP’uP Run

Si la situation financière est bien sous contrôle actuellement, les organisateurs se rendent compte qu’il est toujours plus difficile de trouver de l’argent face à une concurrence croissante. « Les sponsors généreux sont connus et tout le monde va chercher de l’argent chez eux. Et avec la prolifération des évènements, ils sont beaucoup sollicités », explique le président d’organisation Hervé Solignac qui remarque que les enveloppes « sont de moins en moins importantes ». Il y a donc un véritable défi à relever pour ces organisateurs d’évènements à but non-lucratif. En effet, « l’enjeu est de ne pas faire augmenter le prix des inscriptions », explique Hervé Solignac. Il a donc fallu procéder à des adaptations pour réduire les coûts, afin de ne pas plomber les finances. Par exemple, un changement de chronométreur a été opéré et il a fallu rationner les commandes. /lge