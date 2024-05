Il va courir 500 km pour la bonne cause

« Courir pour un sourire », c'est le défi que s'est lancé Robin Ruestch. Tout a débuté cet hiver, alors que cet habitant de Belprahon était en Asie. Pendant ce voyage de trois mois est née l’envie de faire quelque chose et d’aider son prochain. Pour mener son projet à bien, le coureur et joueur de tennis s’est rapproché de l’association Rêve Suisse. C’est à partir de là qu’il a croisé le chemin d’Enzo, âgé de sept ans et citoyen de Courgenay. Ce jeune garçon, atteint d’une leucémie, rêve de rencontrer Yann Sommer, le gardien de l’équipe de Suisse de football. Robin Ruestch fait donc le pari de courir 500 km, en six mois, pour réunir suffisamment de fonds et aider Enzo à réaliser ce rêve. Ce sont 4'000 à 5'000 francs qui doivent être réunis pour que ce projet voit le jour. Des donateurs privés et sponsors peuvent ainsi contribuer à réaliser cet objectif en faisant des dons ou en parrainant les km parcourus par le sportif.