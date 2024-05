Matias Moreno Domont et la Suisse éliminés au 1er tour

Matias Moreno Domont et ses coéquipiers ont été sortis d’entrée lors du championnat d'Europe de karaté à Zadar. L’équipe de Suisse composée du Jurassien, ainsi que du Fribourgeois Julien Codes et du Seelandais Leandro Petrone, a été éliminée jeudi au 1er tour dans la catégorie kata par équipe. Le trio a été battu par la Croatie par 38.00 points contre 39,6 points. Le pays-hôte a ensuite été dominé par l’Italie, ce qui n’a pas permis à la Suisse de se qualifier pour le repêchage. Matias Moreno Domont a vécu sa première expérience à ce niveau. « Nous avons appris beaucoup de choses, nous savons sur quoi nous devons nous concentrer et le plus important c’est que nous avons beaucoup de potentiel pour aller chercher une médaille dans ce championnat d'Europe d'ici quelques années », a-t-il confié à RFJ. /comm-emu