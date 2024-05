Michael Morand et Morgane Crausaz dictent le rythme sur le BCJ Challenge

Deux visages bien connus des pelotons régionaux donnent le ton sur le BCJ Challenge. Michael Morand et Morgane Crausaz ont remporté la première des quatre étapes de cette épreuve de course à pied mercredi soir à Boécourt. Le Courtisan a mis 29'13'' pour avaler les 8,5 km avec 195 m de dénivelé positif du parcours. Il a devancé les Delémontains Jonas Günter et Colin Chételat de 44’’ et 59’’. Côté féminin, l’athlète de Courfaivre a gagné en 33’25’’. La Brelotière Eléonore Paupe à 22’’ et Méline Lovis de Courtételle à 3’24'' complètent le podium.

Cette 1re étape du BCJ Challenge a rassemblé 330 coureurs. Retrouvez le classement ici. Le 2e rendez-vous se tiendra mercredi prochain à Vendlincourt. /emu