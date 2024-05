Les leaders tiennent leur rang au BCJ Challenge

Les leaders ne bougeent pas lors du BCJ Challenge. Morgane Crauzaz et Michael Morand restent en tête au terme de la 2e étape de la course populaire qui s’est déroulée mercredi soir à Vendlincourt. La Vadaise

a bouclé l'étape en 35'09. Elle devance Méline Lovis (38’15) et Alizée Caroli (38’15). De son côté e Courtisan a terminé l'étape en 31'01. Il devance Jonas Günter (31’32) et Philippe Beuret (31’49). Avec cette deuxième victoire Morgane Crausaz et Michael Morand conservent logiquement leur première place au classement général. La prochaine étape se déroulera mercredi prochain aux Genevez. /tna