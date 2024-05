Une course à travers le ciel et les monts et vaux de la région

Leurs jambes et une aile, ce sont les seuls éléments sur lesquels pourront compter les participants du JURAairTOUR. La 1re édition de cette course de parapente marche et vol se tient sur quatre jours du 30 mai au 2 juin au départ de Moutier. L’objectif consiste à atteindre les points de contrôle et de contournement définis dans un ordre donné, avant de rejoindre l’arrivée, en marchant ou en volant. Le tracé va de 100 à 300 km entre Balsthal, St-Ursanne et le Mont-Tendre selon la catégorie choisie, Challenge ou Pro. Les 28 athlètes, dont 4 régionaux, seront en course entre 7h et 20h. Chaque jour, ils devront recommencer à partir du point exact où ils auront terminé la veille et où ils auront passé la nuit. Ils peuvent être accompagnés d’un suiveur pour l’aspect logistique.

Cette épreuve représente un défi physique, mais aussi tactique. « Il y a un but à réaliser sur plusieurs jours. Il faut choisir le bon chemin pour arriver le plus vite possible au décollage. Une fois en l’air, il faut poser le plus proche possible du prochain décollage et trouver les bons endroits où il y a les thermiques pour progresser le plus vite possible. Le massif jurassien se donne bien au hike and fly. On n’a pas de site dangereux comme on peut en retrouver dans les Alpes avec des zones rocailleuses, on a de la praire et des forêts principalement et les montagnes sont moins hautes, on peut plus vite changer de vallée. Le défi sera de créer un parcours idéal en fonction des conditions météo », explique Morane Montavon, membre du comité d’organisation et participant du JURAairTOUR.