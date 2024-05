Les as de la course à pied à Courroux

Un parcours plat et rythmé

Le tracé est déjà connu et a été approuvé par Swiss Athletics. Il s’agira d’une boucle de 2,5 kilomètres au départ du Centre sportif de Courroux, en direction de la plaine de Bellevie, avec un retour par la zone industrielle du village. Les coureurs l’effectueront quatre fois. Rocco Dolce, qui a imaginé le parcours, a tenu compte d’aspects sécuritaires et a fait en sorte que le tracé soit plat, élément requis par Swiss Athletics. Le président du comité d’organisation Clovis Chételat évoque un parcours avec « peu de virages serrés », il s’attend donc à une course rapide. Si les meilleurs athlètes de Suisse sont attendus en mars prochain à Courroux, tous les coureurs qui souhaitent se mesurer au gratin helvétique peuvent également prendre le départ de cet événement. Notons encore que les organisateurs ont prévu d’entreprendre des démarches pour inscrire cette course au Trophée jurassien. /mle