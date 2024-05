Les leaders du BCJ Challenge gardent le cap

La 3e étape du BCJ Challenge n’a pas échappé aux leaders de l’épreuve de course à pied. Morgane Crausaz et Michael Morand ont décroché la victoire mercredi soir aux Genevez sur un parcours de 9,5 kilomètres pour un dénivelé positif de 213 mètres. La Vadaise s’est imposée en 38’13 avec plus de 3 minutes et demi d’avance sur Alizée Caroli et Méline Lovis. Elle compte plus de 10 minutes d’avance au classement général. Quant au Courtisan, il a signé un temps de 34’04 et a devancé Jonas Günter et Samuel Afewerki de 20 secondes. Michael Morand compte une avance de plus d’une minute et demi au classement général. /fco