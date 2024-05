Léna Beyeler sans pression à la maison

La dernière gagnante du Trophée jurassien de course à pied se réjouit de cette épreuve. « Je suis assez attachée à mon village. C’est une course qui plait bien par rapport à la diversité du terrain », explique Léna Beyeler. L’étudiante en ostéopathie aura donc à cœur de faire une bonne course à domicile, même si elle n’affiche pas de grandes ambitions cette année. « C’est une des premières courses de l’année et en début de saison, j’ai moins d’attentes qu’en fin de saison. Globalement, cette année, je ne vais pas me prendre la tête. Je ne sais pas à quel point je vais pouvoir refaire les courses du Trophée jurassien. Je n’ai donc pas vraiment de grosses ambitions, même si l’année dernière c’était chouette avec un beau cadeau à la fin. Cette saison, je prendrai les choses comme elles viennent », raconte Léna Beyeler. La coureuse se laissera donc bercer cette saison et réadaptera ses objectifs tout au long de la saison. /lge