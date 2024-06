La 1re Fête cantonale jurassienne de lutte sourit à un Fribourgeois

« On est très contents et on représente aussi un canton », sourit le lutteur de Porrentruy Quentin Cerf, 23e du classement chez les actifs. Les bras noueux régionaux ont bénéficié d’une mise en lumière. « Il y a du monde et ça attire du monde. J’espère que ça motivera des gens à venir lutter dans notre club », souligne le combattant du Noirmont Nicolas Docourt, lui aussi 23e du classement final. Le meilleur jurassien a pris le 13e rang. Clemens Krebs, habitant de St-Brais et originaire du canton de Bâle-Campagne, a savouré ce moment : « La lutte est une grande famille et ça s’est vu aujourd’hui. »

La Fête cantonale jurassienne de lutte se poursuit ce dimanche à Alle avec les jeunes lutteurs qui combattront sous les yeux d’un invité de marque : Christian Stucki, roi de la lutte suisse en 2019. /nmy