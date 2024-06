Les triathlètes ont rendez-vous à la Neuveville

Il va falloir avoir du souffle ce week-end à la Neuveville. La première manche du 3ATHLON Jurassik series se tient dimanche à Saint-Joux. Cette compétition fait partie du championnat jurassien. Elle propose aux athlètes de nager 400 m dans le lac de Bienne, courir huit kilomètres et en parcourir le double à vélo. Le parcours propose également une dénivelée positive de près de 450 m.







Un programme pour les réticents à l’eau

Pour ceux qui seraient refroidis par l’idée de nager dans le lac, les organisateurs ont mis sur pied le Bike&Run. Long de 9.2 km avec 140 m de dénivelé, le parcours se fait à deux avec un seul VTT. « C’est vraiment une course d’équipe. On peut courir avec des gens qu’on connait et donc s’amuser ensemble. Ça permet d’être tranquille », explique Laurence Pernoud, organisatrice du triathlon de La Neuveville.