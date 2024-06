Le 5e tir cantonal jurassien attire un nombre record de tireurs

Les fines gâchettes du pays ont le Jura dans le viseur. Le 5e tir cantonal jurassien se déroulera lors des trois prochains week-ends. Il a lieu tous les dix ans dans le canton. L’événement se tiendra dans onze places de tir réparties sur les trois districts (sept dans la Vallée de Delémont, trois en Ajoie et une aux Franches-Montagnes). Près de 9'000 tireurs de tous les cantons, dont 300 Jurassiens, sont inscrits. Le record, établi lors de la 1re édition en 1984 avec quelque 8'000 participants, est battu. « C’est un succès inespéré » pour les organisateurs et Cyril Choulat. Selon le président de la commission de tir, cette affluence s’explique par trois raisons : une concurrence plutôt faible avec l’organisation de deux tirs cantonaux cette année, dans le Jura et les Grisons, la belle image tirée de la dernière édition en 2013 et le fait que le tir cantonal jurassien se tient une fois par décennie. Pour « abreuver » tous les tireurs, les organisateurs ont commandé 650'000 cartouches.