Les favoris au rendez-vous des 3athlon Jurassik Series

Les tenants du titre répondent présents au triathlon de La Neuveville. Bastien Jornod a remporté dimanche la 1re manche des 3athlon Jurassik Series composée de 400 m de natation, 16,4 km de VTT et 8 km de course à pied en 1h13’20’’. L’habitant de Fleurier et vainqueur du classement général la saison dernière a devancé le Bernois Yannis Jeannerat de 1’39’’ et Nathan Gigon de Fontenais de 1’47’’. « Je suis vraiment content de gagner ce triathlon de l’Arc jurassien. Courir à la maison c’est vraiment top. », se réjouit Bastien Jornod.