Les Puissants ont bravé les éléments sur Moutier-Graitery

La météo ne les a pas empêchés de gravir une montagne. Demian Schaedler et Lisa Schnubell ont gagné la course à pied Moutier-Graitery samedi matin, malgré la pluie, le vent et le froid. L’Imérien a été le plus rapide lors de l’épreuve des Puissants en signant un chrono de 56’14’’ pour avaler les 10 km du parcours avec 1'000 m d’ascension. Il a devancé le Courtisan Tobias Buchser de 1’39’’ et le Fribourgeois Térence Risse de 1’53’’. « Je voulais revenir, car l’organisation est superbe et cette course me plaît beaucoup. C’était aussi une préparation pour ma course de la semaine prochaine, car je participe au Marathon du Mont-Blanc avec 42 km pour 2'600 m de dénivelé et c’est important de se donner le rythme », confie Demian Schaedler qui faisait son retour en Prévôté après sa victoire en 2021.