Sylvain Chuard et Alicia Masini s’imposent sur la ligne droite

L’athlétisme jurassien a sacré ses champions. Les championnats cantonaux individuels se sont tenus dimanche à Colombier. Sylvain Chuard et Alicia Masini ont décroché l’or dans la discipline reine du 100 m. Le sociétaire de la FSG Bassecourt s’est imposé en réalisant le meilleur chrono de sa saison en 10’’78. Il a devancé deux concurrents de la FSG Alle, Nathan Gyger de 00’’13 et Rémi Gerber de 00’’53. Côté féminin, la FSG Alle a trusté le podium. Alicia Masini l’a emporté en 12’’11, tandis que Dalhia Machacz à 00’’72 s’est paré d’argent et Laura Gerber à 00’’77 de bronze. Invitée au meeting, la St-Galloise Géraldine Guntern s’est intercalée à la 2e place, mais n’est pas classée pour les championnats jurassiens. Retrouvez tous les autres résultats ici.

Les championnats jurassiens de relais se sont, eux, tenus vendredi à la Blancherie à Delémont. La FSG Alle a décroché le titre du 4x100 m tant chez les hommes que chez les dames. Florian Somè, Léo Bringel, Rémi Gerber et Robin Rohrbach ont devancé un autre quatuor de leur club, tandis que la FSG Bassecourt s’est classée 3e. Les Ajoulotes Eva Kottelat, Fiona Ribeaud, Nina Gerber et Alicia Masini, qui réussit donc le doublé, ont pris le meilleur sur une équipe de la FSG Bassecourt et un relais composé de quatre autres de leurs coéquipières. Les résultats ici. /emu