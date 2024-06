Les passionnés de tir ont les yeux rivés sur le Jura

Le Jura est le centre d’attention des tireurs suisses. Le 2e week-end de la 5e édition du tir cantonal jurassien se tient depuis vendredi dans les différentes places de tir du canton. La manifestation qui a lieu tous les 10 ans connait un immense succès avec plus de 9'000 tireurs venus de toute la Suisse. RFJ s’est rendu à Courgenay à la rencontre d’une partie d’entre eux. Le site héberge 8 cibles pour les épreuves de tir au fusil à 300m. Les adeptes étaient présents en grand nombre sur la place ajoulote. Romands et Suisses-allemands ont partagé de beaux moments à travers leur passion commune. Des participants notamment venus du canton de Fribourg étaient ravis de l’ambiance de la manifestation et « de l’accueil des Jurassiens ». Ces derniers étaient également très satisfaits de l’aménagement de la place de tir ajoulote qui permet également de réaliser « de bons résultats ». Les tireurs de la région étaient aussi heureux de pouvoir montrés « une belle image de la région, surtout l’année du 50 ans du plébiscite. »