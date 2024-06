Une athlète de la FSG Bassecourt championne nationale

Jephté Vogel en bronze

La journée a été plus compliquée pour l’athlète de Mormont. Jephté Vogel a perdu son titre national. Il a terminé 3e du lancer du poids avec un jet très modeste à 16m23. Le géant de la FSG Alle a été devancé par le Bernois Stefan Wieland et le Zurichois Marco Niederhauser. Jephté Vogel estime avoir disputé le plus mauvais concours de sa saison samedi aux championnats de Suisse. Il ne parvient toutefois pas réellement à expliquer pourquoi.

La désillusion est également immense pour Joceline Wind. L’athlète de Sonceboz a terminé à la 2e place du 1500m. Elle a ainsi cédé son titre de championne nationale pour cinq centièmes au profit de la Bernoise Delia Sclabas. En courant en 4’15’’81, elle n’a pas réussi les limites de qualifications pour les Jeux olympiques. Elle doit compter sur le désistement d’autres coureuses pour réaliser son rêve olympique. La Jurassienne de la FSG Alle, Mélissa Girardin a, quant à elle, pris la 7e place de cette finale du 1500m en 4’29’’44.

Il n’y a pas eu de miracle pour Nathan Gyger et Rémi Gerber dans le canton de Zürich. Les deux Ajoulots de la FSG Alle se sont classés respectivement 5e et 8e, dans les temps de 47’’16 et 48’’45. Ils étaient satisfaits de leur prestation. Nathan Gyger estime « avoir vécu une saison difficile jusqu’ici » alors que Rémi Gerber avait déjà atteint son objectif la veille, soit améliorer sa meilleure performance personnelle après avoir couru en 48’’43 ponctuée d’une qualification pour la course aux médailles.